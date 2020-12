Kulturveranstaltungen ab 18. Jänner nur mit Test

In den Bundestheater wird man am Samstag in einer Telefonkonferenz über die Verlängerung des Kultur-Lockdowns und die neuen, ab 18. Jänner geltenden Regeln beraten. „Es trifft uns nicht unvorbereitet“, sagte Bundestheater-Holding-Geschäftsführer Christian Kircher. Möglich sei etwa, dass man Vorstellungen nur Freitags, Samstags und Sonntags anbiete, am Wochenende eventuell jeweils eine Matinee und eine Nachmittagsvorstellung spiele.