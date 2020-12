Die Oma vor Corona schützen als Entschuldigung

Kimberger: „Wir erfahren alles nur aus den Medien“

Die meisten Bildungsdirektionen kennen diese Option nur vom Hörensagen. Lediglich in Oberösterreich haben Schulen einen Brief erhalten, in dem suggeriert wird, dass solch eine Möglichkeit vor den Weihnachtsferien bestehe. Die Lehrergewerkschaft beklagt überhaupt fehlende Information. „Wir erfahren alles nur den Medien“, sagt Pädagogen-Vertreter Paul Kimberger zur „Krone“.