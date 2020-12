Corona-Ampel bleibt die sechste Woche in Folge rot

Corona: Alle Zeichen auf neuen harten Lockdown

Sowohl in Regierungskreisen als auch in manchen Bundesländern verdichten sich die Anzeichen, wonach ein nächster harter Lockdown unmittelbar bevorsteht. Ein neuerliches komplettes Herunterfahren des Alltags in Österreich rückt immer näher, nach Informationen der „Krone“ könnte es schon ab dem Stefanitag dazu kommen.Freitagnachmittag soll es eine Konferenz zwischen Regierung und Landeshauptleuten geben, Details werden wohl im Anschluss am Freitagabend präsentiert.