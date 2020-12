„Tourengeher-Wahnsinn“ am Pyhrnpass als Aufreger

Situation oft gefährlich

So die Sorgen eines besorgten Bergfex, der anonym bleiben will, weil er aus der Region stammt: „Dort sind an schönen Tagen bis zu tausend Leute unterwegs, Tourengeher, aber auch junge Familien mit kleinen Kindern. Aber dieser starke Andrang ist zu gefährlich, hier muss Einhalt geboten werden!“