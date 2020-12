3:1-Sieg! 99ers stoppen die lange Talfahrt

Die beiden skandinavischen Premieren brachten den 99ers Glück - gegen Schlusslicht Linz gab’s nach acht Niederlagen in Folge mit einem 3:1 den ersten Sieg seit 22. November! Für den neuen Finnen Matias Sointu war die Grazer Eishalle nicht neu: Der 30-Jährige gastierte schon im Meisterjahr 2016/17 mit Bozen (an der Seite von Travis Oleksuk) in Liebenau, dann mit Cardiff (und Ben Bowns) beim 5:2 gegen die 99ers in der Champions Hockey League und schließlich mit Dornbirn.