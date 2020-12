Anti-Terror-Paket: Moschee-Finanzen offenzulegen

Die Regierung will im Zuge ihres Anti-Terror-Pakets massiv in die Rechte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) eingreifen. In der Novelle zum Islamgesetz ist vorgesehen, dass das Kultusamt jährlich Einblick in die Finanzen der Kultus- sowie der Moscheegemeinden erhalten muss. Sollten die Einrichtungen dies nicht vorlegen, drohen Geldbußen von bis zu 72.000 Euro.