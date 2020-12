Der „Hausherr“ verlässt die Schlossvilla Miralago

Die einzigartige Immobilie in der Pörtschacher Ostbucht entwickelte sich über die vergangenen elf Jahre unter seiner kreativen Leitung zu einem der führenden Hotelbetriebe am Wörthersee. Zahlreiche Events wie „Dinner on the Lake“, kulturDIREKT oder dem ersten Bootskonzert der Welt hat Muchitsch hier begründet. Berühmtheit erlangte die Schlossvilla Miralago neben dem ausgezeichneten Service für Gäste auch als begehrte Hochzeits - Location mit bis zu 20 Hochzeiten pro Jahr.Die Villa wird seit Jahren in die Top 10 Locations Österreichs gewählt.