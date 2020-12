Ski-Weltcup-Realität: Harte Regeln und keine Fans

Was ebenso für die anstehenden Ski-Events in Österreich gilt. So weh’s auch tut, dass all die Ski-Feste der Alpenrepublik (Semmering, St. Anton, Flachau, Kitzbühel, Schladming) ohne Fans durchgeführt werden. Nein, schön sind Geister-Rennen nie und nimmer, aber besser als gar kein Rennen.