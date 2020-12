Hier finden Sie alles, was Sie dafür brauchen

Dem würzigen, aromatischen Raclette-Käse kann kaum jemand wiederstehen. Angeblich ist dieser sogenannte „Bratkäse“ (frz. “fromage rôti"), sowie dessen traditionelle Zubereitungsart schon über 400 Jahre alt. Der Brauch stammt ursprünglich aus dem Kanton Wallis in der Schweiz. Im Mittelalter wurden die mittig zerteilten Käselaibe mit der Schnittkante in Richtung Flamme gelegt und so lange erhitzt, bis die schmelzende Käseschicht eine bräunliche Kruste bildete.