Ab 20.30 Uhr LIVE: Bayern München gegen Wolfsburg

Flick: „Alles, was war, können wir nicht mehr ändern“

Zwei Siege gegen Wolfsburg und Leverkusen wären „Big Points“, sagte Flick nach zuletzt zwei Remis. „Alles, was war, können wir nicht mehr ändern. Wir blicken jetzt positiv nach vorne.“ Die punktgleich mit den Bayern liegenden Leipziger sollen hingegen in Hoffenheim reüssieren. Leverkusen verteidigt seine Tabellenführung im Derby beim 1. FC Köln.