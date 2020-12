Ab 18.30 Uhr LIVE: Schalke 04 gegen Freiburg

Nach dem Augsburg-Albtraum (2:2 in der Nachspielzeit) will Schalke gegen Freiburg und Bielefeld endlich siegen. Und die Chancen waren noch nie so gut, wie bei diesen Spielen. „Der Dreier kommt immer näher“, sagte Trainer Manuel Baum der Tageszeitung “Bild“ gegenüber. Auch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf wartet auf den ersten vollen Erfolg seit 10 Monaten. Philipp Lienhart vom SC Freiburg wird sich aber dagegenstemmen. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.