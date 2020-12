Sasa Kalajdzic kam, sah und traf im Doppelpack

In einer verrückten Begegnung trennen sich am Dienstag der VfB Stuttgart und der Union Berlin mit 2:2. Der Held des Abends aus Sicht der Schwaben war ein Österreicher! Sasa Kalajdzic kam in Minute 80, beim Stand von 0:2 und rettete dem VfB mit einem Doppelpack zumindest noch einen Punkt. Christopher Trimmel verbuchte hingegen wieder einen Assist.