LIVE ab 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Gladbach

Am Dienstag (Anpfiff: 18.30 Uhr) treffen Adi Hütters Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach von Marco Rose zum insgesamt 100. Mal in einem Bundesliga-, DFB-Pokal- oder Europacupspiel aufeinander. Dieses Mal ist es das Duell Neunter gegen Achter. Gelingt der Eintracht der erste Liga-Sieg seit Anfang Oktober und mit ihm den Anschluss an die obere Tabellenhäfte zu halten? Mit sportkrone.at sind Sie live dabei.