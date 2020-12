Kleine Heldinnen ganz groß

Als zu Beginn des ersten Lockdowns im März alle größeren Aufträge ausfielen, Ausstellungen und Kampagnen abgesagt wurden, kam Susanne Stemmer der Geistesblitz: „Das ist jetzt die Gelegenheit, endlich das Projekt zu verwirklichen, das mir schon lang im Kopf herumgeistert ist und für das bisher nie Zeit war - eine Kinderbuchserie mit vorwiegend weiblichen Heldinnen zu schreiben.“ In den Geschichten geht es um Diversität, also logische Gleichberechtigung, die gar nicht erst betont werden muss. Die Heldinnen steuern ganz selbstverständlich Piratenschiffe, erleben Abenteuer, finden Schätze. „Es geht darum, über den Tellerrand zu blicken und Klischees zu hinterfragen“, erzählt die in Wien lebende Künstlerin.