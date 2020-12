Kinderstar Helena Zengel begeistert Hollywood

Sie ist und bleibt ein „Systemsprenger“. Helena Zengel sprengt jetzt auch in Hollywood die Normen. So jung wie sie hat noch keine Ausländerin hier Karriere gemacht. Noch ehe ihr amerikanischer Debüt-Film „News of the World“ Weihnachten anläuft, hat sich schon die Top-Künstleragentur CAA (zu ihren Klienten gehören Jennifer Aniston, Meryl Streep und Sarah Jessica Parker) das „Wunderkind“ aus Deutschland geangelt. Nicht zuletzt, weil die Berlinerin von Kritikern für ihre Rolle neben Tom Hanks hochgelobt wird.