Tulln wird jetzt zur „Green Smart City“

Drei Millionen Euro werden in den kommenden drei Jahren in ein neues Verkehrskonzept in Tulln gesteckt. Mit einer möglich breiten Phalanx an öffentlichen Verkehrsmitteln sollen Bahnhof, Messe, Gartenschau und Technopol an die „klassischen Transportmittel“ angeschlossen werden. Ein Pilotprojekt mit Potenzial.