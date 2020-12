Prinzessin Sofia: Ihr Babybauch ist schon zu sehen

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip sitzen auf dem Foto mit ihren beiden Söhnen Prinz Alexander und Prinz Gabriel in ihrem gemütlichen Wohnzimmer in Djurgården und entzünden die dritte Kerze des Adventkranzes. Das ist in einem ebenfalls veröffentlichten Video zu sehen. Die Prinzen-Familie wünscht ihren Landsleuten damit einen schönen dritten Adventsonntag und ein fröhliches Lucia-Fest, das am 13. Dezember in Schweden gefeiert wird.