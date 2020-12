27.985 Menschen ließen sich in der Stadt testen

Nach zwei Tagen sind in der Stadt Salzburg die Massentests am Samstagabend zu Ende gegangen. Insgesamt ließen sich 27.985 Personen am Freitag und Samstag kostenlos auf das Coronavirus testen. 75 von ihnen wurden positiv getestet. Geht man von 110.000 Wahlberechtigten aus, dann haben 25,4 Prozent davon teilgenommen, teilte die Stadt in einer Aussendung am Abend mit.