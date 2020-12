LH Platter: „Das härteste Jahr in meinem Leben“

Die erste Frage liegt auf der Hand: Ein hartes Jahr geht zu Ende. War es aus der Sicht des Landeshauptmannes das härteste Jahr bisher in seiner politischen Tätigkeit?

Ja, das war durchaus das härteste Jahr in meiner politischen Karriere. Aber auch das härteste Jahr für die Bevölkerung – denn so eine Krise haben wir noch nie gehabt. Zugleich könnte ich mir in so einer Phase aber gar nicht vorstellen, nicht an vorderster Front zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Gerade in schwierigen Situationen bin ich einer, der die Ruhe bewahrt. Dass ich auf eine große Erfahrung zurückblicken kann, ist mir sicherlich zugute gekommen.