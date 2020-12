Covid-Cluster: 22 Tote in Wiener Pflegeheim

Auch in Liesing gab es Todesfälle in Pflegeheim

Ein anderes Pflegeheim, St. Barbara in Liesing, war schon in der ersten Covid-Welle in den Schlagzeilen. Im Frühling sind 17 Bewohner infolge der Infektion verstorben. Ein neues Testsystem hat laut ORF weitere Todesfälle verhindert. Zwar gab es seither einige wenige Neuinfektionen, aber keine Toten mehr unter den 270 Bewohnern.