Lawinengefahr geht in Osttirol langsam zurück

„Die extremen Niederschläge haben aufgehört und so wird auch die Lawinengefahr in Osttirol über das Wochenende langsam zurückgehen. In Osttirol gilt überwiegend ebenso wie entlang des Alpenhauptkammes Gefahrenstufe 3. Es kann in den kommenden Tagen trotzdem Gleitschneelawinen geben. Diese gleiten an Grashängen ab und können teilweise Straßenabschnitte verschütten“, erklärt Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol. Wer Skitouren gehen will, solle sich jedenfalls vorab zur aktuellen Gefahrensituation informieren.