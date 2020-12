„Wir lehnen die Atomenergie vorbehaltlos ab“

„Hier wird bewusst verkürzt und falsch zitiert“, rückt NEOS-Generalsekretär Nick Donig zur Verteidigung seiner Chefin aus. Er ortet vielmehr eine Revanche-Aktion gegen die neue rot-pinke Koalition in Wien und die konsequente Oppositionspolitik seiner Partei im Bund. Die Argumentation: Tatsächlich habe Meinl-Reisinger in dem Interview nie Deutschlands Atomausstieg an sich für falsch befunden, sondern nur das Überstürzen, da dieser zwangsläufig zu einer Flucht in fossile Brennstoffe führen müsse.