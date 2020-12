Mediziner erklärt: So funktionieren Antigen-Tests

Also bringen die Massentestungen mit Antigen-Tests doch etwas?

In Summe kann man durch viele Antigen-Tests doch eine gewisse Zahl an asymptomatischen Trägern und Verbreitern des Virus identifizieren. Das Testen kann aber einen Lockdown nicht ersetzen. Wenn es viele tun, ist das Testen ein Beitrag, Infektionsketten zu brechen.