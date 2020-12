Wie hoch ist tatsächliche Schnelltest-Fehlerquote?

Ein Drittel der positiven Antigen-Massentests in Tirol ist „falsch positiv“, in Vorarlberg sind es 15 Prozent - diese Meldungen vom Montag zur vorläufigen Bilanz der ersten abgehaltenen Großtestungen in den beiden Bundesländern sowie jene vom Mittwoch, wonach in Wien die positiven Antigentests „großteils falsch“ seien, ließen aufhorchen. Sind die Schnelltests, die bei den Massentests verwendet werden, etwa nicht zuverlässig genug? Tatsächlich gibt es eine Fehlerquote bei den Antigentests - diese ist jedoch bei Weitem nicht so hoch, wie diese Zahlen erscheinen lassen.