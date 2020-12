Tourismusverbände werden auf drei zusammengelegt

Durch eine gesetzliche Änderung wird jetzt auch der Tourismus im Burgenland neu geregelt. Statt kleineren Verbänden gibt es künftig nur noch drei überregionale. Nicht überall wird dieses Vorhaben wohlwollend aufgenommen. In Neusiedl am See spricht die ÖVP von einer „kalten Enteignung“. Die SPÖ weist das zurück.