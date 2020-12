Kollision auf Fernpassstraße: Lenker verletzt

Gegen 18:47 Uhr fuhr der 69-Jährige Mann auf der Fernpassstraße von Heiterwang kommend in Fahrtrichtung Reutte. Zur selben Zeit lenkte ein 55-jähriger britischer Staatsbürger seinen Pkw auf der Fernpassstraße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. „Im Gemeindegebiet von Reutte, beim sogenannten Katzenberg, kam das Auto des 55-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache von seiner Fahrspur ab und prallte frontal in den entgegenkommenden Pkw des 69-Jährigen“, heißt es vonseiten der Polizei.