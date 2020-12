Ex-Weltmeister Ammann verzichtet auf Skiflug-WM

Am vergangenen Wochenende hatte Ammann in Nischnij Tagil als 32. und 35. den Finaldurchgang erneut verpasst, obwohl die besten Springer aus Polen und Österreich in Russland fehlten. Im Frühling hatte der 39-jährige Ammann mit der Ankündigung überrascht, seine Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu verlängern.