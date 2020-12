Rebecca Mir ist schwanger: „Schönstes Geschenk!“

Auf ihrem neuesten Bild präsentierte Rebecca Mir ihr mittlerweile schon deutlich sichtbares Babybäuchlein unter einem hautengen Strickkleid. Hinter ihr steht ihr Ehemann, der stolz seine Hände auf den Bauch seiner Liebsten legt. „Mommy & Daddy to be“ also „Mama und Papa in spe“, kommentierte die 28-Jährige das Foto - und fügte hinzu: „Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden.“