Infektionszahlen in den USA kaum zu bremsen

Die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA erreichte den dritten Tag in Folge neue Höchstwerte. Innerhalb von 24 Stunden wurden zuletzt mehr als 230.000 neue Fälle registriert. Auch die Zahl der Todesfälle steigt weiter rasant. Eine wesentliche Rolle für den sprunghaften Anstieg dürfte die erhöhte Reisetätigkeit durch Thanksgiving gewesen sein.