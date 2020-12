Corona: Kogler erwägt längere Reisebeschränkungen

Vizekanzler Werner Kogler erwägt, die weihnachtlichen Reisebeschränkungen über den 10. Jänner hinaus zu verlängern. In einem Zeitungsinterview meinte der Grünen-Chef am Samstag: „Wenn es uns gelingt, dass in Österreich die Infektionsmaßnahmen aufgrund strenger Maßnahmen sinken, dann soll man nicht wieder dorthin kurven, wo diese Maßnahmen nicht gelten.“