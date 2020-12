Wirbel um teuflischen Polizeieinsatz in Längenfeld

Krampusläufe sind im Lockdown nicht erlaubt. In Längenfeld-Lehn waren am Freitag gegen 21.15 Uhr dennoch drei maskierte Krampusse unterwegs. Die Polizei versuchte, das Trio anzuhalten. Während zwei weitergingen, blieb der Dritte stehen, beschimpfte die Beamten und ging mit der Rute auf sie los – so die Version der Polizei. Die Beamten hätten den Einheimischen (19) dann fixiert, ehe er rücklings in ein zugefrorenes Bachbett sprang und flüchtete.