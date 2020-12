Klubs machen schon Jagd auf das Tor-Monster

Das simple Geheimnis seiner Tor-Orgie? Das volle Vertrauen des Trainers. „Das ist erst meine zweite Profi-Saison, in der ich das spüre“, so der 26-Jährige vor dem Duell heute in Lafnitz.

Schöne Sturm-Zeit

Der Stürmer freut sich auf die Rückkehr in Steiermark, auch wenn er bei Sturm und Hartberg keine rosigen Zeiten erlebte. „Die Zeit bei Sturm war dennoch die schönste meiner Karriere - die Fans, die Stimmung. Nur hat halt Sturm damals mit Deni Alar einen Top-Stürmer gehabt.“