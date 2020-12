Zwei Meter Neuschnee: Großes Bangen in Osttirol

Föhn mit Orkanstärke

Vor einer dermaßen dramatischen Lage bleibt Nordtirol verschont. Hier dominiert am Freitag vor allem der Föhn. „In Innsbruck erwarte ich Sturmböen bis zu 80 km/h, am Patscherkofel Föhn in Orkanstärke von maximal 140 km/h“, sagt UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Der Föhn lässt am Wochenende wieder nach, eine schwache Kaltfront erfasst den Norden. „Westlich von Innsbruck ist mit Niederschlägen zu rechnen, östlich davon bleibt es trockener“, informiert Zimmermann. Schnee fällt vor allem im Westen (bis 600m am Samstag bzw. 800 m am Sonntag).