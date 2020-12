Mutter hat Sohn nicht isoliert: „Keine Beweise“

Bruder 20 Jahre lang nicht gesehen

Der 41-Jährige war am Sonntag von seiner Schwester in einer völlig verwahrlosten, zugemüllten Wohnung in Haninge (Gemeinde in der Provinz Stockholm) gefunden worden. Ärzte stellten fest, dass der Mann kaum Zähne im Mund habe und Wunden aufweise. Die Schwester sagte, sie habe ihren Bruder seit mehr als 20 Jahren nicht gesehen. Die Mutter habe ihn von der Außenwelt isoliert, seit er zwölf Jahre alt war. Sie war daraufhin festgenommen worden, stand unter dem Verdacht der Freiheitsberaubung und Körperverletzung.