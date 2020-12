Aggressive Jugendbande in Haid ausgeforscht

Am 2. September um 23 Uhr wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, dass in Haid in einem Gastgarten eines Lokals mehrere Jugendliche auf eine am Boden liegende Frau, eine 41-jährige Tschechin, einschlagen würden. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass neben der Frau noch ein weiterer männlicher Gast des Lokals, ein 50-jähriger Tscheche, von den Jugendlichen mit Fußtritten und Faustschlägen verletzt wurde.