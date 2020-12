Warum Silvester für Wildtiere tödlich sein kann

„Wildtiere sind an Gewitter gewöhnt, was soll denn an Feuerwerken dann so schlimm sein?“ - Dieses Argument kommt von „Silvesterknallern“ immer wieder. Ist aber eine massive Fehlinterpretation, wie der bekannte Wildbiologe und Autor Hubert Zeiler erklärt: weil der Lärm aus heiterem Himmel kommt, noch dazu in einer Zeit, wo das Wild alle Energie allein zum Überleben braucht.