Massentest: 37.000 Abstriche pro Stunde möglich

LH Platter: „Negativer Test ist kein Freibrief“

In vielen Gemeinden gibt es ein Anmelde- bzw. Ampelsystem, das sicherstellen soll, dass Ortsteile zeitversetzt in Teststationen kommen. „Wir gehen davon aus, dass es geregelt ablaufen wird“, sagte der Landeschef. LHStv. Ingrid Felipe ersuchte alle, die sich testen lassen wollen, sich im Vorfeld in Sonderausgaben, auf Amtstafeln oder im Internet zu informieren und den Weg zum Testlokal am besten zu Fuß in Angriff zu nehmen. Vor allem in Innsbruck solle vermieden werden, mit dem Auto zu kommen, „auch wenn die Parkraumbewirtschaftung ausgesetzt wird“.