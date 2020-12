Heiligenblut: Nach Christi Blut benannt

Einer Legende zufolge hat die wohl bekannteste Alpengemeinde Kärntens ihren Namen dem dänischen Prinzen Briccius zu verdanken. Dieser soll 914 auf seinem Rückweg von Konstantinopel ein Fläschchen mit dem Blut Christi bei sich getragen haben, als er von einer Lawine im Pasterzental verschüttet wurde und verstarb. An der Unglücksstelle, wo heute die Briccius-Kapelle an den Edelmann erinnert, seien damals drei Ähren gewachsen, welche auf die Heiligenblutreliquie aufmerksam gemacht hätten. Von diesem Fund leitet sich der Name des Ortes ab. Das Fläschchen wird in der Pfarrkirche von Heiligenblut verwahrt.