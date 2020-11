Boko-Haram-Angriff auf Dorf: Mindestens 110 Tote

Während der Arbeit ermordet

Die Nachrichtenagentur AFP veröffentlichte am Sonntag Bilder aus der Stadt Zabarmari, wo 43 Landarbeiter beerdigt wurden, die in Koshobe ermordet worden waren. Nach Angaben des Milizenführers Babakura Kolo wurden die Opfer angegriffen und gefesselt, als sie auf Reisfeldern in dem Dorf arbeiteten. Anschließend sei ihnen die Kehle durchgeschnitten worden. Die Attacke sei „ohne Zweifel“ von Kämpfern der Boko-Haram-Miliz verübt worden. Nach Angaben eines anderen Mitglieds der Bürgerwehr, Ibrahim Liman, waren die Landarbeiter aus dem etwa tausend Kilometer entfernten Bundesstaat Sokoto in den Nordosten gereist, um sich auf den Feldern zu verdingen.