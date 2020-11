Schiri übersieht fiese Haar-Attacke auf Real-Star

Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft ein weiteres Mal enttäuscht. Der Meister verlor am Samstag daheim gegen Alaves mit 1:2. Für DEN Aufreger der Partie sorgte Alaves-Kicker Laguardia, der kurz vor dem Halbzeitpfiff Real-Star Marcelo im Strafraum an den Haaren zog und zu Boden riss (im Video oben ab Minute 2:30). Der fällige Elfmeterpfiff des Schiedsrichter blieb jedoch aus.