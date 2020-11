Schon 235 Tote in Altenheimen in Oberösterreich!

Jeden Tag schickt der Landeskrisenstab für die Covid-19-Pandemie eine Liste „Aktuelle Todesfälle“ aus, auf der fast nur die Altersgruppe 65+ vertreten ist. Am Donnerstag beispielsweise standen darauf 36 (namenlose) Personen, die Hälfte davon als in einem Alters- und Pflegeheim Verstorbene. Mit Stand Freitag gab es in Oberösterreich 565 Corona-Tote. „235 davon sind mit oder an Corona in einem Alten- oder Pflegeheim verstorben“, bilanziert der Krisenstab auf „Krone“-Anfrage. Fast jeder zweite Corona-Todesfall ereignete sich also in einem Heim! Dazu kommen noch im Spital verstorbene Senioren.