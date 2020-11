Schweigsame Zeugen ärgern U-Ausschuss

Petrik geht es vor allem um die Frage, ob das Land die Aufsichtspflicht über die Genossenschaft vernachlässigt habe. „Die Verschwiegenheit der Prüfer geht sogar so weit, dass sie nicht einmal bestätigen wollen, ob und wann sie die Genossenschaft und die Bank geprüft haben, obwohl ihr Name im TPA-Bericht steht“, erklärt die Grünen-Klubobfrau. Gemeinsam mit Alexander Petschnig von der FPÖ lässt sie von Juristen der Landtagsdirektion prüfen, ob die Landesregierung als Auftraggeber des Prüfers diesen von der viel diskutierten Verschwiegenheitspflicht entbinden lassen kann. Redefreiheit sei vorausgesetzt, um zu erfahren, was zur Klärung der Aufsichtspflicht erforderlich sei, wird betont.