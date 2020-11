Am 12. und 13. Dezember wird in OÖ getestet!

Der Ablauf des Massentests in OÖ ist nun konkret. Bundesheer und Rotes Kreuz übernehmen die Durchführung. Den Start machen die Pädagogen, die am Samstag, 5. und Sonntag 6. Dezember freiwillig zum Test kommen können. Am 7. und 8. Dezember folgen die Polizisten. Alle andere Oberösterreicher können sich am 12. und 13. Dezember ebenfalls freiwillig testen lassen.