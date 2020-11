Wenn der Boss persönlich mit Blumenstrauß kommt

„Ihr Ehrgeiz ist bewundernswert“, so Minister Karl Nehammer. Der Burger neben einer Urkunde auch einen Blumenstrauß überreichte. „Ist leicht schon Valentinstag?“, scherzte Österreichs Rekord-Torschützin, die auch sportliche Leiterin bei den Vienna-Damen ist und am Freitag einen Blick auf ihre Ex-Teamkolleginnen wirft. Das EM-Quali-Spiel in Frankreich steht an.