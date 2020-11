Schüsse folgten auf banalen Streit

Die ersten Wochen dieses Jahres lebte ein 29-Jähriger aus St. Aegyd im Neuwalde im Bezirk Lilienfeld in Angst und Schrecken. Negativer Höhepunkt: Am 11. Februar wurde durch sein Schlafzimmerfenster geschossen – der Mann blieb zum Glück unverletzt. Im Mai konnte die Polizei dann einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld festnehmen. Er zeigte sich geständig, ein bereits länger zurückliegender Streit sei Grund für die Attacken gewesen. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.