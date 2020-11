Frauenleiche lag mehrere Tage unter Kinderbett

Der Mord an einer zweifachen Mutter sorgt für Entsetzen in München: Der Ehemann dürfte die 34-Jährige erstochen und dann versteckt haben. Obwohl die Polizei mehrmals in der Wohnung war, um nach der Vermissten zu suchen, lag die Leiche tagelang unter einem Kinderbett, ehe sie schließlich gefunden wurde. Der verdächtige Gatte konnte sich in der Zwischenzeit ins Ausland absetzen.