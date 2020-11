Schon knapp 450.000 Menschen derzeit ohne Job

Zurzeit sind 448.792 Menschen in Österreich auf Jobsuche, davon 382.135 arbeitslos und 66.657 in Schulung. Damit sind rund 88.000 Personen mehr als im Vorjahr - und 5237 mehr als in der Vorwoche - ohne Beschäftigung. In Corona-Kurzarbeit befinden sich 218.871 Menschen, wobei in der mit Oktober gestarteten dritten Phase der Kurzarbeit bisher 26.000 Anträge eingereicht wurden, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag mitteilte