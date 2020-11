Dänische Kronen in Millionenhöhe in Lkw entdeckt

Einen nicht alltäglichen Fund haben Zöllner in der Vorwoche beim Grenzübergang Suben in Oberösterreich gemacht: In einem Lkw entdeckten die Beamten knapp 2,6 Millionen dänische Kronen - dreist verpackt in der Tasche einer Kinderhilfsorganisation. Dem Berufschauffeur war der Geldschatz an einer deutschen Raststation übergeben worden.