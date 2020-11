Drei Jahre Haft nach Taxi-Raub in Innsbruck

Weitere Vergehen

Insgesamt hatte Richter Andreas Mair über dieses Verbrechen und acht Vergehen zu urteilen. Unter anderem hatte der Angeklagte in einer anderen Causa auch noch gegen einen Polizisten getreten und mit einer fremden Bankomatkarte Geld abheben wollen. Auch ein Ladendiebstahl fügte sich in die Liste ein. Die drei Jahre Haft nahm der Tiroler nach kurzer Beratung mit seinem Verteidiger an.