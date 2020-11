Impfung im Jänner | Kein Nikolaus

Impfung im Jänner: Die Corona-Impfungen rücken näher - schon im Jänner sollen die ersten paar 100.000 Dosen in Österreich zur Anwendung kommen, versicherte Gesundheitsminister Anschober am Montag. Wobei wir mit dem Jänner ohnehin anderen Ländern hinterherhinken. In den USA erwartet man einen Impfstart gegen Mitte Dezember, auch Großbritannien, Spanien und Deutschland wollen schon im Dezember loslegen. In Österreich scheint unterdessen bei vielen Menschen, wie Umfragen suggerieren, die Skepsis noch groß zu sein. Unter dem Motto: Bevor ich mich impfen lasse, schau ich lieber, wie es jenen geht, die es schon vor mir probiert haben.